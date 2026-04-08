ЗМІ: перший раунд прямих переговорів між США та Іраном відбудеться цього тижня

Перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п'ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни. Про це повідомили Axios і CNN з посиланням на свої джерела.

«Тривають обговорення щодо особистих переговорів, але нічого не є остаточним, поки не оголосить президент або Білий дім», – сказала речниця Керолайн ЛЕвітт.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні спеціальний посланець президента Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та віцепрезидент Джей Ді Венс, повідомили CNN офіційні особи. Венс зараз відвідує Угорщину, і джерела вказали, що до його поїздки може бути додана зупинка, якщо час буде слушним.



Як пише Axios, хоча Віткофф очолював дипломатичні переговори з Іраном під час війни за підтримки віцепрезидента Венса, ці ролі можуть помінятися місцями під час особистих переговорів. Венс, ймовірно, очолить делегацію США.

Високопоставлений чиновник США повідомив виданню, що Венс встановив контакт з пакистанським фельдмаршалом Асімом Муніром, якому Трамп та Аракчі подякували разом з прем’єр-міністром країни за їхню роботу над припиненням вогню.





Президент США Дональд Трамп оголосив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Після початку бойових дій 28 лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.

Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу.