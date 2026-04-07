Венс: у США є засоби, які вони ще не застосовували проти Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 7 квітня попередив, що Сполучені Штати «мають у своєму розпорядженні засоби», які ще не використовували проти Ірану.

«Сполучені Штати досягли своїх військових цілей», – заявив Венс, перебуваючи в Угорщині, куди він прибув для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, додавши, що ситуація зараз залежить від Тегерана і що подальші кроки залишаються на розгляді.

«У нашому розпорядженні є інструменти, які ми поки не вирішували застосувати», – сказав він, підкресливши, що Сполучені Штати зберігають додаткові варіанти. Венс додав, що президент США може вирішити вжити заходів, якщо Іран не змінить курс.

Деталей щодо того, як це інструменти, Венс не навів.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп попередив, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не зможе досягти угоди зі Сполученими Штатами до закінчення встановленого ним крайнього терміну.

Погроза Трампа з’явилася після його попередніх заяв про те, що Сполучені Штати будуть атакувати іранські електростанції й мости, а також лише через кілька годин після авіаударів США й Ізраїлю по Ірану, зокрема по інфраструктурі і стратегічно важливому острову Харк.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції попередив, що інфраструктура США і союзників по всьому регіону стане ціллю, якщо Сполучені Штати перетнуть «червоні лінії».

КВІР також попередив американських партнерів у Перській затоці й за її межами, заявивши, що стриманість, проявлена щодо сусідніх держав «з добросусідських відносин», тепер закінчилася, і що «всі такі міркування знято» – сигнал про те, що арабські держави Перської затоки, які розміщують американські військові активи, можуть стати прямими цілями.

Трамп оголосив про крайній термін – 20:00 за східним часом 7 квітня (ніч на 8 квітня за київським часом), попередивши, що «вся країна» Іран «може бути знищена за одну ніч».

Минулого тижня Дональд Трамп погрожував відправити Іран «у кам’яний вік» масштабними ударами по іранській інфраструктурі, якщо Тегеран не дотримається встановленого президентом США крайнього терміну, і не укладе угоду чи не відновить роботу Ормузької протоки.

6 квітня Пакистан передав США й Ірану свій варіант мирного плану, повідомляв Reuters із посиланням на джерела. За словами співрозмовників агентства, Ісламабад як посередник запропонував негайне припинення вогню, щоб відновити судноплавство через Ормузьку протоку, а потім дати сторонам 15–20 днів для узгодження ширшої угоди, яка включатиме зобов’язання Ірану не розробляти ядерну зброю в обмін на зняття санкцій і розблокування.

Іран у відповідь запропонував план із 10 пунктів, який відхиляє тимчасове перемир’я, натомість закликає до остаточного припинення бойових дій, гарантій безпеки і послаблення санкцій.