В Ірані повідомили про удари по інфраструктурі на тлі погроз Трампа щодо загибелі «цілої цивілізації»

Президент США Дональд Трамп попередив, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не зможе досягти угоди зі Сполученими Штатами до закінчення встановленого ним крайнього терміну на тлі посилення авіаударів по іранських цілях і відповіді Тегерана.

«Ціла цивілізація загине сьогодні ввечері, і вона ніколи більше не повернеться, – написав Трамп на своїй платформі Truth Social 7 квітня. – Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться».

Погроза Трампа з’явилася після його попередніх заяв про те, що Сполучені Штати будуть атакувати іранські електростанції й мости, а також лише через кілька годин після авіаударів США й Ізраїлю по Ірану, зокрема по інфраструктурі і стратегічно важливому острову Харк.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в Тегерані й про роботу протиповітряної оборони 7 квітня. Також повідомляли про удари по іранському острову Харк, звідки постачається близько 90 відсотків іранського експорту нафти, а також по головних мостах на автомагістралі Тебріз-Зенджан і ще одному поблизу міста Кум.

Кілька ЗМІ, включаючи CNN, Reuters і Fox News, цитували американських чиновників, які підтвердили удари по острову Харк. The Wall Street Journal повідомила, що в результаті атак були уражені «понад 50 військових цілей».

До коментарів Трампа в соціальних мережах іранський Корпус вартових Ісламської революції попередив, що інфраструктура США і союзників по всьому регіону стане ціллю, якщо Сполучені Штати перетнуть «червоні лінії».

КВІР також попередив американських партнерів у Перській затоці й за її межами, заявивши, що стриманість, проявлена щодо сусідніх держав «з добросусідських відносин», тепер закінчилася, і що «всі такі міркування знято» – сигнал про те, що арабські держави Перської затоки, які розміщують американські військові активи, можуть стати прямими цілями.

Трамп оголосив про крайній термін – 20:00 за східним часом 7 квітня (ніч на 8 квітня за київським часом), попередивши, що «вся країна» Іран «може бути знищена за одну ніч».

Виступаючи в Будапешті 7 квітня після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація значною мірою досягла своїх військових цілей у кампанії проти Ірану, і що він «впевнений», що Вашингтон отримає відповідь від Тегерана до закінчення терміну.

Тим часом Іран завдав удару по Тель-Авіву, про що повідомило ізраїльське телебачення, вказуючи на близько 10 місць ураження по всьому місту. Постраждалих не зафіксували.

Минулого тижня Дональд Трамп погрожував відправити Іран «у кам’яний вік» масштабними ударами по іранській інфраструктурі, якщо Тегеран не дотримається встановленого президентом США крайнього терміну, і не укладе угоду чи не відновить роботу Ормузької протоки.

6 квітня Пакистан передав США й Ірану свій варіант мирного плану, повідомляє Reuters з посиланням на джерела. За словами співрозмовників агентства, Ісламабад як посередник запропонував негайне припинення вогню, щоб відновити судноплавство через Ормузьку протоку, а потім дати сторонам 15–20 днів для узгодження ширшої угоди, яка включатиме зобов’язання Ірану не розробляти ядерну зброю в обмін на зняття санкцій та розблокування.

Іран у відповідь запропонував план із 10 пунктів, який відхиляє тимчасове перемир’я, натомість закликає до остаточного припинення бойових дій, гарантій безпеки і послаблення санкцій.