Радник спікера парламенту Ірану поставив ультиматум Трампу

Старший радник спікера парламенту Ірану Мохаммеда Бакера Калібафа сигналізував про жорсткішу позицію Тегерана щодо припинення війни, заявивши, що будь-яке перемир’я має змінити регіональні домовленості про безпеку.

У публікації в X 7 квітня Махді Мохаммаді охарактеризував конфлікт як такий, що вже вирішений на користь Ірану, і висунув жорсткі умови для його завершення.

«Іран чітко і відкрито виграв війну і погодиться лише на результат, який закріпить його здобутки і створить новий порядок безпеки в регіоні, – написав він. – Правильне формулювання таке: у Трампа є близько 20 годин, щоб або здатися Ірану, або його союзники повернуться до кам’яного віку. Ми не відступимо!»

Минулого тижня Дональд Трамп погрожував відправити Іран «у кам’яний вік» масштабними ударами по іранській інфраструктурі, якщо Тегеран не дотримається встановленого президентом США крайнього терміну, і не відновить роботу Ормузької протоки.

Перед зауваженнями Махді Мохаммаді Іран запропонував план із 10 пунктів, який відхиляє тимчасове перемир’я, натомість закликає до остаточного припинення бойових дій, гарантій безпеки і послаблення санкцій.