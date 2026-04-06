Близький Схід: президент Євроради застеріг від ударів по цивільній інфраструктурі після заяв Трампа

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що «лише дипломатичне рішення врегулює» конфлікт після п’яти тижнів війни на Близькому Сході.

У дописі в соцмережі X 6 квітня він наголосив, що «будь-які удари по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, є незаконними і неприйнятними», попереджаючи, що цивільні понесуть на собі основний тягар будь-якої ескалації.

Він додав, що «лише переговори» принесуть мир, закликаючи Іран припинити регіональні атаки і відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Заява Кошти з’явилася після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не виконає його ультиматум щодо відкриття протоки.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.