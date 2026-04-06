ЗМІ: Іран розглядає пропозицію США, але не хоче відкривати Ормузьку протоку в обмін на тимчасовий мир

Іран не відкриє Ормузьку протоку в обмін на «тимчасове припинення вогню», повідомив іранський високопосадовець Reuters у понеділок.

За його словами, Тегеран вважає Вашингтон неготовим до «постійного припинення вогню».

Посадовець підтвердив, що Іран отримав пропозицію Пакистану щодо негайного припинення вогню та розглядає її, додавши, що Тегеран не погоджується на тиск, щоб прийняти терміни та прийняти рішення.



За даними Axios, США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного припинення війни. Переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників.

Американський чиновник заявив журналістам, що адміністрація Трампа останніми днями надала Ірану кілька пропозицій, але іранські чиновники поки що їх не прийняли.

Axios пише, що Іран не хоче опинитися в ситуації, коли на папері є припинення вогню, але США та Ізраїль можуть атакувати знову, коли захочуть.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.

У неділю президент США Дональд Трамп на тлі низки погроз продовжив термін для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Новий термін – до вівторка 20:00 за східним часом.