США, Іран та посередники обговорюють припинення вогню на 45 днів – ЗМІ

США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного припинення війни, повідомляє видання Axios з посиланням на американські, ізраїльські та регіональні джерела, обізнані з переговорами.

Джерела заявили, що шанси на досягнення часткової угоди протягом наступних 48 годин невеликі, але ця остання відчайдушна спроба – єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни.

У неділю президент США Дональд Трамп на тлі низки погроз продовжив термін для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Новий термін – до вівторка 20:00 за східним часом.



Два джерела видання повідомили, що оперативний план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану готовий, але наголосили, що продовження терміну, встановленого Трампом, мало на меті дати останній шанс досягти угоди.

Axios пише, що чотири джерела, обізнані з дипломатичними зусиллями, повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Американський чиновник заявив, що адміністрація Трампа останніми днями надала Ірану кілька пропозицій, але іранські чиновники поки що їх не прийняли.

Читайте також: Генсекретар ООН: світ на межі «розширення війни», треба покласти край «спіралі смерті»

Джерела повідомили, що посередники обговорюють зі сторонами умови двофазної угоди; перший етап передбачає потенційне 45-денне припинення вогню, протягом якого буде досягнуто остаточного припинення війни. Перемир'я може бути продовжено, якщо для переговорів знадобиться більше часу.

Другий етап передбачає угоду про припинення війни.

Джерела повідомили, що посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення проблеми високозбагаченого урану Ірану – або шляхом його вивезення з країни, або шляхом розведення – може бути лише результатом остаточної угоди.

За даними видання, посередники хочуть побачити, чи зможе Іран зробити часткові кроки з обох питань на першому етапі угоди. Вони також працюють над кроками, які адміністрація Трампа могла б зробити, щоб дати Ірану гарантії того, що припинення вогню не буде тимчасовим і що війна не відновиться.

Іранські чиновники чітко дали посередникам зрозуміти, що вони не хочуть опинитися в ситуації з Газою чи Ліваном, де на папері є припинення вогню, але США та Ізраїль можуть атакувати знову, коли захочуть, пише Axios.



Одне з джерел видання заявило, що посередники дуже стурбовані тим, що іранська відповідь на американо-ізраїльський удар по енергетичній інфраструктурі країни буде руйнівною для нафтових та водних об'єктів країн Перської затоки.

Білий дім відмовився від коментарів.

В інтерв’ю газеті The Wall Street Journal 5 квітня Трамп заявив, що Іран повинен відкрити Ормузьку протоку протягом двох днів, інакше «вони втратять кожну електростанцію та кожну іншу електростанцію, яка є в них по всій країні».

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.



