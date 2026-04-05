Трамп пригрозив Ірану ударами по інфраструктурі та закликав відкрити Ормузьку протоку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре опублікував різку заяву у соцмережі TruthSocial, у якій пригрозив Ірану «ударами по ключових об’єктах інфраструктури» та вимагав відкрити Ормузьку протоку.

У дописі він заявив, що «вівторок (7 квітня – ред.) стане Днем електростанцій і Днем мостів в Ірані», натякнувши на можливі атаки по енергетичних і транспортних об’єктах країни.

Трамп у жорсткій формі закликав Тегеран відкрити протоку, пригрозивши «серйозними наслідками у разі відмови».

«Відкрийте кляту протоку, ви божевільні виродки, інакше житимете в пеклі — просто дивіться! Хвала Аллаху», – зазначив лідер США.

Пізніше в соцмережі він уточнив, що в Ірану час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).

Офіційної реакції Ірану на заяву Трампа наразі немає. Напруження навколо Ормузької протоки залишається високим, адже цей маршрут є ключовим для світових поставок нафти.

Трамп уже висловлював кілька подібних погроз бомбардувати іранські електростанції, лише щоб відкласти або перенести терміни після заяв про прогрес у переговорах з іранськими лідерами.

Раніше Трамп писав, що в Ірану залишилось дві доби, щоб розблокувати Ормузьку протоку.

Трамп нагадав, що він давав Ірану 10 днів для того, щоб «укласти угоду» або «відкрити Ормузьку протоку».

«Час спливає – (залишилось – ред.) 48 годин, перш ніж на них (Іран – ред.) обрушиться пекло», – наголосив американський президент.

Водночас Трамп не уточнив, які саме заходи щодо Ірану він може вжити.

Згодом стало вібомо, що іранське командування відхиляє ультиматум Трампа, який є «безпорадним та нервовим».

Трамп 1 квітня заявив, що Сполучені Штати близькі до «завершення справи» в Ірані, водночас попередивши, що американські війська продовжуватимуть завдавати ударів по країні «надзвичайно сильно» ще «два-три тижні».

«Ми збираємося повернути їх у кам’яний вік, де їм місце», – сказав Трамп.

У своєму першому зверненні до нації від початку конфлікту Трамп привітав «швидкі, рішучі й переконливі перемоги» американських військ в Ірані й заявив, що стратегічні цілі його адміністрації «наближаються до завершення», і військова операція буде завершена «дуже скоро».

«За останні чотири тижні наші збройні сили здобули швидкі, рішучі, переконливі перемоги на полі бою – перемоги, які мало хто бачив раніше», – сказав він.

Тегеран раніше запропонував власну пропозицію щодо управління Ормузькою протокою, заявивши, що співпрацює із сусіднім Оманом над системою, яка вимагатиме від суден отримання дозволів та спеціальних ліцензій для транзиту водним шляхом.

Цю ідею відкинула голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас, заявивши в соціальних мережах, що «міжнародне право не визнає схем «плати за прохід».

З початку війни на Близькому Сході Ормузькою протокою пройшла лише невелика кількість суден. Здебільшого це були судна, пов’язані з країнами, які Іран вважає дружніми. Зараз формується система, за якою Тегеран попередньо схвалює транзит маршрутом, що проходить близько до його узбережжя. Пакистан, зокрема, досяг угоди про перетин протоки під його прапором, інші азійські країни також забезпечили безпечний прохід.



