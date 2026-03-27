Іран не може тримати світову економіку в заручниках – глава МЗС Британії

Міністри закордонних справ держав «Групи семи» обговорюють 27 березня у Франції війну на Близькому Сході й в Україні. Існує глибоке занепокоєння, зокрема, зв’язками між Іраном і Росією – про це сказала перед зустріччю очільниця британського МЗС Іветт Купер, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Як приклад вона навела безпілотники, які Іран постачає Росії для застосування у війні проти України.

«Але ми також бачимо підтримку, яку Росія надає Ірану в конфлікті на Близькому Сході. Саме тому, вважаю, країни G7 мають спільний інтерес об’єднатися, щоб обговорити ці питання та те, як нам захистити світову економіку від держав, які хочуть використовувати її як зброю проти нас», – сказала дипломатка.

Щодо можливостей відкриття Ормузької протоки, заблокованої через дії Ірану, голова британського МЗС наголосила, що Британія підтримує оборонні дії. Водночас, за її словами, Лондон займає «іншу позицію щодо наступальних дій у межах цього конфлікту», що підтверджує попередню позицію щодо невтручання в конфлікт на боці США й Ізраїлю.

«Але нам потрібні партнерства – включно з дипломатією, включно з дискусіями, які ми проведемо сьогодні. Бо, відверто кажучи, Іран не може просто тримати світову економіку в заручниках через протоку, яка є частиною міжнародних судноплавних маршрутів і свободи навігації», – підкреслила Купер.

Напередодні від’їзду до Парижа на зустріч G7 напередодні Рубіо дав зрозуміти, що центральним посланням для союзників буде необхідність термінового відкриття Ормузької протоки.

«В їхніх інтересах допомогти», – сказав Рубіо журналістам.

Президент США Дональд Трамп напередодні вкотре дорікнув НАТО, заявивши, що країни Альянсу «абсолютно нічого» не зробили, щоб допомогти Сполученим Штатам у ситуації з Іраном. При цьому Трамп додав, що «США нічого не потрібно від НАТО».

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.



