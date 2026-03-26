Трамп заявив про зупинку обстрілів іранської енергетики на 10 днів «на прохання» Тегерану

Сполучені Штати тимчасово зупиняють бойові дії проти енергетичної інфраструктури Ірану, заявив президент Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social 26 березня.

За його словами, таке рішення він ухвалив «на прохання уряду Ірану».

«Нехай ця заява слугує підтвердженням того, що я призупиняю період знищення енергетичної установки на 10 днів, до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом», – заявив президент США.

Він також стверджує, що переговори з Іраном тривають і, «попри хибні заяви щодо протилежного з боку медіа фейкових новин та інших, вони йдуть дуже добре».

Зранку 23 березня за часом східного узбережжя США Дональд Трамп доручив обмежити будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі упродовж п’яти днів, щоб продовжити переговори.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.







