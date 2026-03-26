Ізраїль заявляє про вбивство командувача ВМС іранського Корпусу вартових Ісламської революції

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що внаслідок ізраїльського авіаудару загинув Аліреза Тангсірі, командувач Військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

«Минулої ночі в результаті точної і смертельної операції Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача ВМС КВІР Тангсірі разом зі старшими офіцерами військово-морського командування», – сказав Кац у відеозверненні 26 березня.

Він назвав Тангсірі людиною, «яка була безпосередньо відповідальною за терористичну операцію з мінування й блокування Ормузької протоки для судноплавства».

Іран не коментував ситуацію, про смерть Тангсірі не повідомляли й основні іранські ЗМІ.

Деякі ізраїльські ЗМІ пишуть, що Тангсірі був убитий в результаті удару по Бандар-Аббасу, портовому місту в південній провінції Хормозган на березі Перської затоки.

Від початку спільних американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого були вбиті кілька високопосадовців Ірану, зокрема верховний лідер аятола Алі Хаменеї й очільник служби безпеки Алі Ларіджані.