Іранська влада каже – «ні», а Трамп каже – «так». Що відомо про «мирний план» щодо Ірану?

Сполучені Штати передали Ірану мирний план із 15 пунктів. План не був оприлюднений, але витік деталей, схоже, перетинає межі, дозволені Іраном.

План Вашингтона щодо припинення війни в Ірані складається з 15 пунктів, план Тегерана – з п'яти, і кожен з них перетинає червоні лінії іншої сторони.

Деталі пропозиції США не були оприлюднені, але про неї широко повідомлялося. Вважається, що вона багато в чому схожа на пропозиції, зроблені до початку нинішнього конфлікту авіаударами Ізраїлю та США 28 лютого.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт заявила журналістам, що в повідомленнях ЗМІ щодо 15 пунктів «є доля правди».

У конкуруючих планах нові елементи, як вважається, включатимуть вимоги обох сторін щодо Ормузької протоки, життєво важливого судноплавного маршруту для світових поставок нафти, газу та інших товарів, який Іран наразі блокує.

Вимоги США

Найважливіша вимога США – це та, яку Дональд Трамп неодноразово озвучував. Він також каже, що Іран погодився на неї.

«Вони хотіли б укласти угоду», – сказав він журналістам під час заходу в Овальному кабінеті 24 березня. «Вони погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї».

Сполучені Штати та їхні союзники, включаючи Ізраїль та основні європейські країни, вже багато років стурбовані перспективою розробки Іраном ядерної зброї. Іран завжди заперечував бажання це зробити.

Навіть якби це було правдою, Іран зараз перебуває під новим керівництвом і зазнав інтенсивних атак США та Ізраїлю, які розпочали дві війни – перша з яких розпочалася в червні минулого року.

На початку березня 2026 року Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив: «Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння»

Вони погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї

Наміри верховного лідера Моджтаби Хаменеї, якого досі не бачили з моменту оголошення про його призначення 8 березня, залишаються незбагненними.

Так само не зовсім зрозуміло, якою мірою він чи інші гравці зараз керують справами в Тегерані, а також якою мірою високопосадовці Ірану взагалі можуть спілкуватися один з одним під час авіаударів, які забрали життя багатьох високопосадовців.

Президент Трамп 25 березня заявив, що іранські чиновники «бояться» визнати, що вони спілкувалися з американськими переговірниками, «бо вважають, що їх уб'ють їхні ж власні люди».

План із 15 пунктів, як повідомляється, включає місячне припинення вогню, поки будуть узгоджені деталі.

План включає багато інших вимог США, таких як демонтаж іранських ядерних об'єктів, передача запасів збагаченого урану Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) та згода не збагачувати уран у майбутньому.

Повідомляється, що подальші пункти обмежують ракетні можливості Ірану та припиняють підтримку Іраном регіональних маріонеткових сил, таких як «Хезболла», яку Вашингтон вважає терористичною організацією.

Заявлені параметри пропозиції США не позбавлені амбітності: послаблення санкцій в обмін на значні поступки Ірану

Хоча багато з цих вимог були вимогами США ще до війни, деякі, такі як відновлення роботи Ормузької протоки та припинення іранських ударів по регіональних енергетичних об'єктах, будуть відповіддю на дії Ірану під час війни з 28 лютого.

Натомість Іран отримає допомогу США з цивільної програми розвитку ядерної енергетики, а також допомогу США.

«Заявлені параметри пропозиції США не позбавлені амбітності: послаблення санкцій в обмін на значні поступки Ірану», – сказав Радіо Свобода Найсан Рафаті, старший аналітик з питань Ірану Міжнародної кризової групи.

«Але якщо минуле є прелюдією, його доцільність залежатиме від готовності Ісламської республіки піддатися тиску на те, що давно є її червоними лініями. Наприклад, на ядерному фронті Тегеран продовжує наполягати на праві на збагачення урану… Він також відкинув ідею переговорів щодо своєї ракетної програми», – додав він.

Позиція Ірану

Іранські чиновники не лише заявили, що переговори не відбуваються, але й висміяли заяви США з цього питання, а військовий речник Ебрагім Зольфакарі заявив, що адміністрація Трампа «веде переговори сама з собою».

«Ніхто, як ми, не укладе з вами угоду. Не зараз. Ніколи», – додав він у коментарях 25 березня.

Тим часом деякі вимоги Тегерана суперечать позиції США.

Приклади включають визнання контролю або влади Ірану над Ормузькою протокою, а також право стягувати плату за прохід та право на необмежену ракетну програму.

Іранські вимоги також явно перетинають червоні лінії США, вимагаючи від Вашингтона закрити свої військові бази в Перській затоці, виплатити воєнні репарації та гарантувати, що він більше не нападатиме на Іран.

Ніхто не укладе з вами угоду. Не зараз. Ніколи

«Принаймні наразі обіцянка економічного полегшення та біль від продовження ударів навряд чи спонукатимуть Іран до компромісу в масштабах, яких прагне Вашингтон», – сказав Рафаті. «Режим загалом ще не вважає своє становище під час війни настільки відчайдушним, щоб погодитися на умови США».

Фред Флейтц, віцеголова Центру американської безпеки Інституту політики «Америка понад усе», висловив подібну думку.

«Я думаю, що найбільший виклик полягає в тому, щоб змусити іранський режим погодитися на щось. Я думаю, що ми все ще перебуваємо в процесі отримання від них згоди на фактичні переговори. Я думаю, що ми досягли певного прогресу з деякими початковими запитами, але нам потрібно, щоб представник Ірану зустрівся зі США або з посередником, щоб розпочати переговори», – сказав він Радіо Свобода.