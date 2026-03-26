У Кремлі заперечують, що Путін втратив інтерес до переговорів з Україною через війну США з Іраном

У Кремлі заперечують повідомлення, що російський лідер Володимир Путін втратив інтерес до мирних переговорів із Україною після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

«Це абсолютно хибні вигадки, які не відповідають дійсності. Справді вдалося пройти в перебігу минулих раундів тристоронніх переговорів певну відстань у бік врегулювання, але основні питання, які становлять критичний інтерес для російської сторони, як і раніше, не були узгоджені», – заявив на брифінгу речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Представник Кремля нагадав, що для Росії у мирних переговорах головним залишається територіальне питання, але щодо нього досі «не було жодного поступу».

Проте, за його словами, це не означає, що Росія втрачає інтерес до переговорів. «Навпаки, ми зберігаємо свою відкритість, ми перебуваємо в контакті з американцями і ми розраховуємо на проведення наступного раунду переговорів, щойно дозволять обставини», – сказав Пєсков.

25 березня у виданні The New York Times вийшла колонка російського журналіста-політемігранта Михайла Зигаря, в якій розповідалося, що в лютому 2026 року Путін став звертати увагу на погіршення економічного становища Росії та задумався про вихід із війни з Україною. За твердженням Зигаря, лідер РФ нібито планував замінити одного з перемовників зі США Кирила Дмитрієва, а також провести перестановки в уряді РФ. Однак усі ці плани змінилися через напад США та Ізраїлю на Іран, йшлося в матеріалі The New York Times.