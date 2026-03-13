Трамп: США не потрібна допомога України в захисті від дронів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України в захисті від дронів у рамках операції проти Ірану. Він сказав про це в інтерв’ю Fox News, яке вийшло в ефір 13 березня.

«Ні, нам не потрібна їхня (українська – ред.) допомога в обороні від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання ведучого.

9 березня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави і США.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

Видання Financial Times також писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди». Тим часом, Зеленський пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.