«Я б дуже хотів з президентом США підписати Drone Deal». Зеленський про можливе зняття санкцій з Росії і допомогу на Близькому Сході

Радіо Свобода подає повний текст онлайн спілкування президента України Володимира Зеленського з журналістами. Він відповів на запитання про те, коли і де можуть відбутися переговори про досягнення миру в Україні, про те, яким країнам на Близькому Сході допоможуть збивати іранські дрони українські фахівці, а також про перспективи виробництва в Україні балістичних ракет.

– Пане Президенте, що з мирними переговорами? Це питання порушував Дональд Трамп під час розмови з Путіним. Путін заявив, що позиція США відрізняється від тієї, яка була під час переговорів на Алясці. Про що саме йдеться? І друге запитання: що ми можемо сказати більше про деталі місії українських військових на Близькому Сході?

– Щодо розмови Дональда Трампа і Путіна мені майже нічого невідомо.

Що стосується наших переговорів: переговори планувалися провести у вівторок–середу в Туреччині. Я щойно мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом.

«Давайте на наступному тижні»

Для всіх них війна на Близькому Сході війна – це виклик, але тим не менш всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо. Для нас – це пріоритет, тому ми готові були їхати в Туреччину.

Перенесла цю зустріч саме американська сторона. Відтермінувала, сказала: «Давайте на наступному тижні». Це інформація, яка є на сьогодні.

Але ми говоримо щодня з американською стороною. Секретар Ради національної безпеки і оборони (Рустем Умєров – ред.) з ними в контакті. Подивимось, якою буде наступна дата.

Що стосується ситуації на Близькому Сході: ми відправили наші команди – три команди, професійні, укомплектовані.

Вони на цьому тижні всі три будуть в трьох різних країнах. Перші три країни, куди ми відправили по наших домовленостях, – це Катар, Емірати, Саудівська Аравія.

– Що Україна отримає в обмін на допомогу на Близькому Сході?

– Передусім ми піднімаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони.

Ми говоримо: PAC–2, PAC–3.

ще рік назад ми пропонували Сполученим Штатам Америки Drone Deal

А в цілому, ви знаєте, що ще рік назад ми пропонували Сполученим Штатам Америки Drone Deal (пропозиція про обмін українських технологій та фахівців із перехоплення іранських дронів на вкрай необхідні Україні ракети для систем ППО – ред.), що складалася із з перехоплювачів і не тільки.

Це загальні наші можливості, які ми сьогодні не використовуємо. Тобто у нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. В принципі, ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам.

А те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є, скажімо так, частиною Drone Deal. Тому Drone Deal для Сполучених Штатів Америки абсолютно актуальна.

– Чи є визнання серед американських партнерів, що в України вже є «карти»? І чи є сигнали, що США повернулися до позиції: спершу припинення вогню, потім усе інше?

– Так, абсолютно всі американські експерти – знайомі, незнайомі – всі розуміють, що у відбитті масованих атак «шахедами» може реально допомогти сьогодні тільки український досвід.

без наших військових, наших операторів, без нашого софта перехоплювачі не працюють

І навіть ті країни, які купували десь дрони–перехоплювачі, вже, я думаю, розібралися, що без наших військових, наших операторів, без нашого софта, радарне поле – багато різних нюансів – без цього всього просто перехоплювачі не працюють.

Щодо другої частини запитання: додаткової інформації у мене немає особисто.

Про що вони говорили: знаю трішки деталей від розвідки, поки що не буду про це говорити.

Що стосується «спочатку припинення вогню»: ви знаєте, ми завжди підтримували таку позицію. Подивимося. В принципі, з американцями кожного дня на дзвінку. Вони деталей поки що своєї розмови з росіянами не повідомляли.

– Коли і де очікується наступний етап перемовин у складі Україна–США–РФ? Що на них планують обговорювати перш за все?

– Ми очікуємо, що зустріч буде на наступному тижні. Це запропонувала американська сторона, але подивимось, що буде на Близькому Сході, якщо чесно. Де?

Зустріч може бути у Швейцарії або в Туреччині

Зустріч може бути у Швейцарії або в Туреччині. Я сумніваюся, що буде в Еміратах.

Що стосується теми для обговорення: всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій, – я не бачу без рівня лідерів, що буде результат.

– Чи отримала Україна підтримку від когось із партнерів у ситуації із діями угорських спецслужб? Як називати те, що відбулося з інкасаторським конвоєм «Ощадбанку» в Угорщині?

– Я думаю, що приклад з бандитизмом дуже підходить. Це що стосується того – що це було?

Що стосується партнерів: багато з ким я говорив і ще раз повторю вам вже офіційно, публічно те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи потрібно сьогодні одне – не мовчати.

– Пане Президенте, чи відома вже Україні якась інформація щодо можливого зняття санкцій США проти Росії? Якщо це трапиться, чи означає це крах української стратегії?

– По–перше, мені здається, що це не виключно українська стратегія. Це стратегія всього цивілізованого світу, щоб Росія фінансово страждала, бо вона використовує ці гроші проти нас. Тому це правильна стратегія для всіх – економічно не підтримувати Росію.

Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона агресор?

Що стосується зняття санкцій: якщо вони знімуться, безумовно, це буде серйозний удар по нас. Це буде удар з точки зору зброї по всьому світу. І це репутаційний удар дуже складний.

Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона агресор? Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки.

– Чи обговорюється повноцінне залучення європейців до перемовного мирного процесу після заяв канцлера Мерца?

– Я завжди на всіх перемовинах в будь-якому форматі робив все, щоб Європа була залучена на рівні лідерів. І Україна завжди була не тільки ініціатором. Ми будемо і продовжувати в такому контексті.

Я дуже вдячний Фрідріху(Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини – ред.) за допомогу, Німеччині, але і ще раз підкреслюю: дуже потрібно, щоб Європа також була більш активною в цьому напрямку.

Ми повинні самі робити все, щоб у нас Європа була, бо Україна є частиною Європи і майбутньою частиною Європейського Союзу.

– Чи можна вважати, що тепер у нас є не просто «карти», а цілий «козир» у відносинах із США щодо технологій боротьби з дронами?

– Ми пропонували дійсно Сполученим Штатам – і для нас це пріоритет – ми пропонували Drone Deal.

Я б дуже хотів з президентом Сполучених Штатів підписати Drone Deal

Там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології. В принципі, частково те, чим зараз ми експертно будемо допомагати країнам Близького Сходу.

Але системно ця пропозиція була тільки для Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, чи вони відмовилися – не впевнений.

Але це точно відтермінування, і поки що ми не підписали Drone Deal, але ми відкриті. Я б дуже хотів з президентом Сполучених Штатів підписати цей договір.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Повернути відправнику. Американський клон «шахеда» застосують проти Ірану?













– Яка ситуація на прикордонні Сумщини, які наміри у ворога та які заходи протидії вживаються?

– Це не секрет, що вони хочуть робити буферну зону. Але і ми від наших цілей не відмовляємося. Ми всюди їх блокували.

хочуть робити буферну зону

Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає. Про ситуацію на кордоні ми знаємо. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові.

До речі, поки я вам відповідаю, дзвонив мені Головнокомандувач Сирський. Було уражено Брянський завод.

Цей завод виготовляв систему управління всіх видів ракет Російської Федерації. Можу тільки привітати наші Збройні Сили. Молодці!

– Що Україна хотіла б отримати в обмін на технічну допомогу в іранській війні? Скільки дронів–перехоплювачів Україна готова надіслати?

– Якщо чесно, не хочеться розпилятися. І тому «петріоти» для нас – це пріоритет. Ми говоримо про різні ракети: PAC–2, PAC–3. Вже навіть не мріємо про додаткові системи.

Але якщо говорити про що ще, окрім ракет, – системи.

– Наскільки реалістичним є створення в Україні антибалістичної ракети? Що для цього потрібно?

– Для цього потрібно тільки одне – ліцензії від Сполучених Штатів Америки. Я проговорював це питання з виробниками, з партнерами, з керівництвом НАТО та адміністрацією США.

ліцензії ми не отримали

Поки що ліцензії ми не отримали. В принципі, з цією індустрією, яку ми побудували, я впевнений, що ми могли би виробляти дуже швидко велику кількість ракет.

– У якому статусі ви бачите надалі Олександра Кубракова у своїй команді щодо підготовки столиці до зими?

– Саме з Олександром ми і проговорюємо можливість посилити підготовку столиці до наступної зими. Я вважаю, що це у будь–якому випадку виклик.

У нього є великий досвід у цьому. В якому статусі – поки що я думаю. Ми з ним радимося. В кінці тижня він повинен прийти до мене, поговоримо з ним.

Розмова відбулася 10 березня 2026 року