Єврокомісія закликала США дотримуватися обмежень на нафту з РФ

Єврокомісія закликала Сполучені Штати суворо дотримуватися встановлених «Групою семи» обмежень цін на російську нафту на тлі спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану, що триває з кінця лютого.

«Дуже важливо суворо дотримуватися цінової стелі, запровадженої «Групою семи» і, можливо, перейти до повної заборони морських перевезень, щоб обмежити військові доходи Росії, тому що зворотний підхід був би саморуйнівним», – передає Reuters слова єврокомісара з економіки Валдіса Домбровскіса.

9 березня президент США Дональд Трамп оголосив про скасування деяких обмежень, пов’язаних із нафтою, з метою забезпечення постачання та зниження цін. «У нас є санкції щодо деяких країн. Ми збираємося зняти ці санкції доти, доки не буде відкрито Ормузьку протоку», – сказав Трамп.

Минулого тижня США дозволили Індії впродовж 30 днів закуповувати російську нафту, яка вже перебуває в танкерах у морі.