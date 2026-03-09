Ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель на тлі військових дій у Перській затоці

На понеділок 9 березня ціни на нафту зросли до найвищого рівня з середини 2022 року, оскільки деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у судноплавстві через триваючий конфлікт між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном.

За оцінкою New York Times, ціна марки Брент перевищила 100 доларів за барель вперше за майже чотири роки. Зараз вона є на 50% вищою, ніж до початку військової операції Ізраїлю та США проти Ірану.

Reuters повідомляє: ціни на нафту зросли більш ніж на 25% через ескалацію збройного конфлікту в Перській затоці, що стало рекордним стрибком. Ціна на нафту марок Brent та WTI досягла найвищих рівнів з липня 2022 року, причому вартість нафти Brent зросла на 29%, а нафта WTI – на 31%.

Читайте також: Іран після призначення нового лідера завдав ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки

Енергетичні ринки особливо стурбовані кризою, що розгортається навколо Ормузької протоки, через яку зазвичай проходить п’ята частина світових поставок нафти, переважно до Південно-Східної Азії. Перебої в русі танкерів та зростання ризиків для безпеки вже уповільнили судноплавну діяльність, що робить азійських покупців особливо вразливими, враховуючи їхню залежність від близькосхідної сирої нафти.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 24,96 долара, або на 27%, до 117,65 долара за барель, що є найбільшим одноденним стрибком, тоді як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 25,72 долара, або на 28,3%, до 116,62 долара.

«Якщо потік нафти через Ормузьку протоку не відновиться найближчим часом, а регіональна напруженість не зменшиться, ціновий тиск, ймовірно, збережеться», – сказав Васу Менон, керівний директор з інвестиційної стратегії OCBC (Oversea-China Banking Corporation) у Сінгапурі.





Ірак та Кувейт почали скорочувати видобуток нафти на додаток до попередніх скорочень поставок зрідженого природного газу з Катару. Аналітики очікують, що Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія також будуть змушені скоротити видобуток найближчим часом.

Reuters пише, що збройний конфлікт у Перській затоці може призвести до того, що споживачі та підприємства в усьому світі зіткнуться з тижнями або місяцями зростання цін на паливо, навіть якщо конфлікт швидко закінчиться, оскільки постачальники зіткнулися з бомбардуваннями нафтових об’єктів, порушеннями логістики та підвищеними ризиками для судноплавства.

Читайте також: Стрибок цін на пальне. Спекуляція чи виправдане підвищення?

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.



