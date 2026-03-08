Наступний верховний лідер Ірану «не протримається довго» без схвалення США – Трамп

Наступний верховний лідер Іран не зможе «довго залишатися при владі», якщо не отримає схвалення з боку США, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу ABC News.

«Якщо він не отримає нашого схвалення, він не протримається довго. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися до цієї проблеми кожні десять років, особливо коли у владі не буде такого президента, як я», – заявив Трамп.

За словами президента США, він прагне уникнути ситуації, коли через кілька років міжнародній спільноті знову доведеться реагувати на іранську ядерну програму. «Я не хочу, щоб через п’ять років довелося робити те саме знову або, що ще гірше, дозволити їм отримати ядерну зброю», – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він підтримати кандидата, пов’язаного з попереднім іранським керівництвом, Трамп заявив, що допускає таку можливість, якщо йдеться про «хорошого лідера».

Президент також каже, що Іран нібито планував встановити контроль над усім регіоном Близький Схід.

«Вони – паперовий тигр. Тиждень тому вони такими не були. Вони збиралися атакувати. Їхній план полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід і взяти його під контроль», – заявив Трамп.

Раніше лідери Ісламської республіки Іран провели голосування щодо того, хто замінить покійного аятолу Алі Хаменеї на посаді верховного лідера, і мають оголосити наступника, повідомив іранський чиновник.

Аятола Алам аль-Хода, високопоставлений член Асамблеї експертів Ірану 8 березня сказав: «Вибори керівництва відбулися, і лідера призначено». Його слова цитує напівофіційне новинне агентство Mehr.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану й найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США й Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану. Трамп визнав, що найімовірнішим наступником убитого аятоли Алі Хаменеї є його син Моджтаба Хаменеї. При цьому американський президент дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним і додав, що не хоче призначення лідера, який продовжить політику Алі Хаменеї. «Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі», – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт 6 березня сказала, що Сполучені Штати розглядають потенційних кандидатів на керівника Ірану.

«Я знаю, що є низка людей, яких розглядають наші розвідувальні служби й уряд Сполучених Штатів, але я не буду розповідати більше», – сказала Левітт.