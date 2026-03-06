США розглядають потенційних кандидатів на керівника Ірану – Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати розглядають потенційних кандидатів на керівника Ірану після того, як президент Дональд Трамп закликав Тегеран скласти зброю.

«Я знаю, що є низка людей, яких розглядають наші розвідувальні служби й уряд Сполучених Штатів, але я не буду розповідати більше», – сказала Левітт журналістам у Білому домі 6 березня.

Ці коментарі пролунали після того, як Трамп заявив, що США хочуть брати участь у виборі наступного лідера Ірану – після смерті верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, який загинув внаслідок ізраїльського авіаудару 28 лютого.

Трамп визнав, що найімовірнішим наступником убитого аятоли Алі Хаменеї є його син Моджтаба Хаменеї. При цьому американський президент дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним і додав, що не хоче призначення лідера, який продовжить політику Алі Хаменеї. «Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі», – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.

Раніше президент США закликав військових, поліцію та Корпусу вартових ісламської революції Ірану скласти зброю, пообіцявши «повний імунітет», якщо вони припинять підтримку владного клерикального режиму країни.

«Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Збройних сил США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки, і цілі операції «Епічна лють» повністю реалізовані, тоді Іран фактично опиниться в стані безумовної капітуляції, незалежно від того, чи скажуть вони це самі, чи ні», – сказала Левітт.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого, що привела до загибелі іранських керівників, зокрема верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю і по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».