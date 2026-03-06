Армія Ізраїлю оприлюднила відео ударів по комплексу Хаменеї

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ударів, які, за її словами, знищили комплекс верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

«Підземний бункер колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї був знищений ізраїльськими ВПС сьогодні вранці», – повідомили ізраїльські військові 6 березня.

Близько 50 винищувачів скинули близько 100 бомб на це місце, яке, за даними Армії оборони Ізраїлю, було під «комплексом керівництва» Ірану в Тегерані, поширювалося на кілька вулиць і мало «багато точок входу й кімнат для зібрань високопоставлених членів іранського терористичного режиму».

«Підземний бункер був побудований під комплексом і був безпечним резервним об’єктом для ведення війни лідером, якого ліквідували, перш ніж він встиг ним скористатися», – заявили військові.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Ізраїль і США заявили про смерть Хаменеї внаслідок ізраїльсько-американських ударів 28 лютого. Тегеран 1 березня це підтвердив, повідомивши, що буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.

У відповідь на удари військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю виданню Axios 6 березня, що він має особисто брати участь у виборі наступного лідера Ірану. Трамп визнав, що найімовірнішим наступником убитого аятоли Алі Хаменеї є його син Моджтаба Хаменеї. При цьому американський президент дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.

«Син Хаменеї для мене неприйнятний. Нам потрібен той, хто принесе гармонію та мир до Ірану», – заявив Трамп.

Американський президент додав, що не хоче призначення лідера, який продовжить політику Алі Хаменеї. «Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі», – сказав Трамп.

Державний секретар США Марко Рубіо 3 березня заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.

Рубіо також зазначив, що Сполучені Штати хотіли б побачити повалення клерикального режиму Ірану, але це не є метою операції.