WP: Росія передає Ірану дані для ударів по американських силах на Близькому Сході

Росія передає Ірану розвідувальну інформацію для ударів по американських силах на Близькому Сході. Про це повідомили три джерела The Washington Post знайомі із розвідданими.

За словами співрозмовників видання, Москва передає Тегерану дані про розташування військових об’єктів США, включаючи військові кораблі та літаки.

Джерела стверджують, що така допомога почалася після початку війни і стала першою ознакою того, що Росія як один з головних геополітичних суперників США бере участь у конфлікті, хай і побічно.

«Це виглядає як досить комплексна операція», – сказав один із співрозмовників.

Росія, за словами джерел, передає Ірану інформацію про розташування американських військових активів, що може пояснювати точність деяких атак Тегерана. З початку бойових дій Іран застосував тисячі ударних безпілотників і сотні ракет по американських військових об'єктах, дипломатичних місій та цивільних цілей.

У неділю в результаті атаки іранського безпілотника в Кувейті загинули шість американських військовослужбовців, ще кілька поранені.

При цьому спільна військова операція США та Ізраїлю завдала ударів по двох тисячах цілей на території Ірану, включаючи бази балістичних ракет, військово-морські об’єкти та структури керівництва країни.

Прессекретар Білого дому Анна Келлі, коментуючи хід війни, заявила, що удари Ірану у відповідь балістичними ракетами скорочуються з кожним днем, їхній флот знищується, виробничі потужності руйнуються, а проксі-угруповання практично не чинять опору.

У ЦРУ та Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу допомогу Росії Ірану. Глава Пентагону Піт Геґсет також заявив, що Росія та Китай «не є фактором» у поточному конфлікті.





США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

