Пезешкіан: кілька країн прагнуть посередництва в конфлікті з Іраном

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що кілька країн розпочали кроки щодо посередництва в конфлікті з Тегераном.

«Давайте будемо відвертими: ми прагнемо міцного миру в регіоні, але ми без вагань захищаємо гідність і суверенітет нашої країни, – написав він у дописі на X 6 березня. – Посередництво має бути спрямоване на тих, хто недооцінив іранський народ і розпалив цей конфлікт».

Президент США Дональд Трамп раніше сьогодні заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.

«З Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Після цього й обрання великого і прийнятного лідера (лідерів), ми й багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше», – написав він у своїх соцмережах.

Раніше президент США закликав військових, поліцію і Корпусу вартових ісламської революції Ірану скласти зброю, пообіцявши «повний імунітет», якщо вони припинять підтримку правлячого клерикального режиму країни.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю і по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».