Росії сказали не надавати Ірану розвідувальні дані – Віткофф

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 7 березня заявив, що Москві сказали не надавати Ірану розвідувальні дані на тлі авіаударів американських й ізраїльських військ.

6 березня про те, що Росія надає Ірану інформацію для ударів по американських військах і військових об’єктах на Близькому Сході, Радіо Свобода на умовах анонімності повідомили посадовці США, підтвердивши публікацію Washington Post, яка засвідчила, що Москва відіграє суттєву, хоча й непряму, роль у розширенні регіонального конфлікту.

Журналісти на борту Air Force One запитали Віткоффа, чи казав він Москві не надавати інформацію Тегерану. «Я рішуче про це заявив», – сказав він, не надаючи подробиць.

Віткофф кілька разів зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним й очолює делегацію США на тристоронніх переговорах з Москвою і Києвом щодо припинення війни РФ в Україні.

Розвідувальні служби США відмовилися публічно коментувати повідомлення про передачу Росією розвідувальної інформації Ірану для ударів на Близькому Сході.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив, що не має інформації про те, що Росія підтримує Іран. «Якщо це так, то вони не дуже добре справляються, бо справи в Ірану йдуть не дуже добре», – сказав Трамп. Білий дім раніше також відкинув значення даних про розвідувальну підтримку Москви.

Попри такі заяви, дані про розвідувальну допомогу РФ Ірану викликали різку критику з боку законодавців у Вашингтоні. Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що ймовірна участь Росії підкреслює дедалі більшу загрозу, яку становить Москва.

«Замість того, щоб вживати заходів, президент послаблює санкції проти Росії й відмовляється підтримувати Україну. Це неприйнятно і провокує подальшу агресію проти американців», – сказала вона.

Конгресмен-республіканець і активний прихильник України Дон Бейкон озвучив схожу оцінку.

«Росія й Іран тісно пов’язані... Нас не має дивувати, що Росія надає Ірану інформацію про цільове призначення, щоб допомогти Ірану вбивати американських й ізраїльських військовослужбовців. Нас має дивувати, що адміністрація Трампа, здається, не звертає на це уваги», – сказав він Радіо Свобода 6 березня.

Бейкон стверджує, що ширша стратегічна мета Москви – послабити Сполучені Штати. У відповідь він закликав передати Україні високоточну зброю великої дальності, системи протиповітряної оборони і модернізовані винищувачі F-16: «Ми також повинні запровадити жорсткі санкції проти російської економіки. Це мало бути зроблено рік тому».

На думку аналітиків, обмін розвідувальними даними може бути найпрактичнішою формою підтримки, яку Москва зараз може надати Тегерану. Президент Фонду Саратоги Глен Говард, який спеціалізується на стратегіях щодо Росії, сказав Радіо Свобода, що власні військові втрати Росії в Україні обмежують її можливості надсилати основні системи озброєння до Ірану. Москва наразі стикається з нестачею обладнання і не може заповнити прогалину в спроможностях Ірану радарами й літаками.

«Це означає, що найшвидшим і найціннішим активом, який Москва може запропонувати Ірану зараз, є обмін своєчасною і практичною розвідувальною інформацією», – вважає він.

Росія й Іран мають давні військові, політичні й дипломатичні зв’язки. Іран поставив Росії велику кількість безпілотників Shahed, які використовуються для ударів по українських містах та інфраструктурі, хоча зараз Росія використовує цю технологію здебільшого для виробництва безпілотників на власній території.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого.

У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.