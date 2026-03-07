Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Трамп каже про «великий прогрес» у діях США проти Ірану

Трамп стверджує, що американські сили завдали «серйозних ударів» по військовій інфраструктурі Ірану
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час саміту у Флориді заявив про досягнення «величезного прогресу» у протистоянні з Іраном.

«Досягнуто величезного прогресу, як ви, ймовірно, бачили», – сказав Трамп. За його словами, ще під час своєї першої каденції він «відбудував американські збройні сили і зробив їх справді сильними».

Президент США наголосив, що нині ці можливості використовуються у протистоянні з Іраном. «Зараз ми їх використовуємо. Немає армії, подібної до нашої, на Землі, і ми дуже добре діємо в Ірані. Ви бачите результат», – заявив він.

Трамп також стверджує, що американські сили завдали «серйозних ударів» по військовій інфраструктурі Ірану.

«Ми знищили їхні військово-повітряні сили, вивели з ладу їхній зв’язок, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але, думаю, вони щось вигадають. У них це виходить не дуже добре, і це погані люди», – додав президент США.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого, що привела до загибелі іранських керівників, зокрема верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю і по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».


