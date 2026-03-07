Посадовці США підтвердили, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів на Близькому Сході

Сполученим Штатам відомо, що Росія надає Ірану інформацію для ударів по американських військах та військових об’єктах на Близькому Сході – про це посадовці США повідомили Радіо Свобода на умовах анонімності.

Співрозмовники журналістів не надали деталей щодо обсягу або механізмів обміну розвідувальними даними.

Посольство РФ у Вашингтоні не відповіло на запит щодо коментарів. Публічно російські посадовці закликали до завершення війни проти Ірану, називаючи її «неспровокованим актом агресії».

Напередодні про те, що Росія передає Ірану розвідувальну інформацію для ударів по американських силах на Близькому Сході, повідомило видання The Washington Post із посиланням на свої джерела.

Розвідувальні служби США відмовилися публічно коментувати ці повідомлення. Водночас Білий дім відкинув припущення, що російська допомога мала значний ефект. Його речниця Анна Келлі заявила, що «іранський режим повністю розгромлений»:

«Їхня відповідь балістичними ракетами зменшується з кожним днем, їхній флот знищується, їхні виробничі потужності руйнуються, а їхні проксі майже не чинять опір».

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, речниця Керолайн Левітт також відкинула значення даних про розвідувальну підтримку Москви.

«Це явно не впливає на військові операції в Ірані, тому що ми повністю їх знищуємо», – заявила Левітт, додавши, що військово-морський флот Ірану став «неефективним у бою».

Левітт додала, що Вашингтон «на повному шляху» до взяття під контроль іранського повітряного простору й Іран досягне «безумовної капітуляції», коли президент Дональд Трамп визначить, що країна більше не становить загрози для США, а цілі операції «Епічна лють» досягнуті.

У дописі в соціальних мережах напередодні Трамп заявив, що «з Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції».





Попри заяви пресслужби Білого дому, дані про розвідувальну допомогу РФ Ірану викликали різку критику з боку законодавців у Вашингтоні. Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що ймовірна участь Росії підкреслює дедалі більшу загрозу, яку становить Москва.

«Замість того, щоб вживати заходів, президент послаблює санкції проти Росії та відмовляється підтримувати Україну. Це неприйнятно і провокує подальшу агресію проти американців», – сказала вона.

Конгресмен-республіканець і активний прихильник України Дон Бейкон озвучив схожу оцінку.

«Росія та Іран тісно пов’язані... Нас не має дивувати, що Росія надає Ірану інформацію про цільове призначення, щоб допомогти Ірану вбивати американських та ізраїльських військовослужбовців. Нас має дивувати, що адміністрація Трампа, здається, не звертає на це уваги», – сказав він Радіо Свобода 6 березня.

Бекон стверджує, що ширша стратегічна мета Москви – послабити Сполучені Штати. У відповідь він закликав передати Україні високоточну зброю великої дальності, системи протиповітряної оборони та модернізовані винищувачі F-16:

«Ми також повинні запровадити жорсткі санкції проти російської економіки. Це мало бути зроблено рік тому».





На думку аналітиків, обмін розвідувальними даними може бути найпрактичнішою формою підтримки, яку Москва зараз може надати Тегерану. Президент Фонду Саратоги Глен Говард, який спеціалізується на стратегіях щодо Росії, сказав Радіо Свобода, що власні військові втрати Росії в Україні обмежують її можливості надсилати основні системи озброєння до Ірану. Москва наразі стикається з нестачею обладнання та не може заповнити прогалину в спроможностях Ірану радарами та літаками.

«Це означає, що найшвидшим і найціннішим активом, який Москва може запропонувати Ірану зараз, є обмін своєчасною та практичною розвідувальною інформацією», – вважає він.

Говард додав, що Росія також може допомогти підтримувати кампанію Ірану з використання безпілотників через виробничий об’єкт у Татарстані. Безпілотники Shahed, розроблені Іраном, виготовляються на заводі в Алабузі під назвою «Герань-2» в обсягах приблизно 3 тисячі на місяць, сказав він. Це значно перевищує власні внутрішні виробничі потужності Ірану від 200 до 500 безпілотників щомісяця.

Аналітик також вказав на коридор постачання, що проходить через річку Волгу та через Каспійське море, яке, за його словами, забезпечує відносно безпечний маршрут для поставок між двома країнами.

Російська розвідувальна підтримка та логістичні зв’язки через Каспій можуть стати «незамінними для виживання іранського режиму», оскільки конфлікт затягується, припускає Говард.

Росія та Іран мають давні військові, політичні та дипломатичні зв’язки. Іран поставив Росії велику кількість безпілотників Shahed, які використовуються для ударів по українських містах та інфраструктурі, хоча зараз Росія використовує цю технологію здебільшого для виробництва безпілотників на власній території.