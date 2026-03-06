Затримок у постачаннях зброї зі США поки немає – посол України в НАТО

Україна поки не фіксує негативного впливу подій на Близькому Сході на постачання зброї США коштом союзників і партнерів НАТО за програмою PURL. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук.

«Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі «Рамштайн» щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі», – зазначила дипломатка.

Представниця України в НАТО наголосила на важливості вчасних внесків від держав, чиїм коштом оплачується зброя з американських запасів, щоб «американська сторона могла оперативно їх опрацьовувати і здійснювати відповідні постачання».

«Ми у свою чергу пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів – насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів», –резюмувала Гетьманчук.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що програма PURL, у рамках якої для України купують зброю у США, працює, але інтенсивність бойових дій в Ірані буде впливати на кількість ППО для України.

Читайте також: У ЄС шукають рішення, щоб події в Ірані не вплинули на постачання ППО Україні – єврокомісар

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.



