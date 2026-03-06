У Москві затримали понад 20 іранців, які зібралися на «свято радості» після смерті Хаменеї – «ОВД-Инфо»

У Москві затримали 21 іранця, які вирішили зібратися наступного дня після новини про смерть верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, вбитого у ході військової операції США й Ізраїлю, повідомляє російський правозахисний проєкт «ОВД-Инфо». Одну із затриманих заарештували на 10 діб.

Як пише проєкт, користувачка на ім’я Рейхане запропонувала співвітчизникам зустрітися на «свято радості». Вона зазначила, що приносити плакати з політичними гаслами чи щось подібне не варто. Іранці, які живуть у Москві, відгукнулися на її заклик, закупивши вугілля, продукти і прийшовши з гітарою.

Проте за Рейхане до парку, де була призначена зустріч, як пише «ОВД-Инфо», приїхали поліцейські. Вони перевірили документи інших присутніх і змусили їх поїхати до відділу.

У відділі іранців тримали кілька годин. Як вони розповіли правозахисникам, у туалет їх не випускали, їжі й води не давали. Коли один із хлопців замовив їжу, «поліцейські забрали її собі й з’їли самі», а коли одній із дівчат стало погано, силовики не викликали лікаря.

Рейхане інкримінували статтю про організацію публічної акції і призначили 10 діб арешту. Іншим – участь у неузгодженому мітингу. За версією силовиків, іранці не підкорялися їм і скандували: «Спасибі, США». Самі іранці це заперечували, однак їм присудили штрафи 15 тисяч рублів.

Як писало раніше російське видання «Осторожно, новости», затримання іранців відбулося 1 березня. Частина з них – студенти московських вишів.

На суді стверджувалося, що в мітингу брала участь 21 особа, але «Осторожно, новости» писали, що виявили щонайменше 45 судових справ, складених Щербинським і Міщанським районними судами Москви за аналогічними статтями проти, ймовірно, громадян Ірану.

Це не вперше, коли в Москві затримали іранців, які солідаризуються зі співгромадянами, які виступають проти режиму аятол. У вересні 2022 року в столиці Росії затримали вісьмох громадян Ірану, які вийшли на акцію до посольства країни, щоб підтримати співвітчизників, які протестували через смерть 22-річної жительки Тегерана Махси Аміні. Вона загинула після затримання через недотримання правил носіння хіджабу. Після цього в Ірані розпочалася хвиля протестів, під час яких загинули кілька десятків людей.