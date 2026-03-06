Путін у розмові з президентом Ірану заявив про необхідність негайного припинення вогню

Президент Росії Володимир Путін висловився на підтримку «негайного» припинення вогню в Ірані під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном 6 березня, повідомляє Кремль.

«Підтверджено принципову позицію Росії щодо необхідності негайного припинення бойових дій, відмови від силових методів вирішення проблем навколо Ірану й у всьому близькосхідному регіоні, якнайшвидшого повернення на шлях політико-дипломатичного врегулювання», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, як заявили в Кремлі, Путін перебуває «у постійному контакті» з лідерами країн, що входять до складу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Кремль також зазначив, що контакти з іранською стороною «різними каналами» будуть продовжені.

Іранська сторона розмову поки не коментувала.

Напередодні Москва заявила, що Тегеран, який перебуває під ударами Ізраїлю і США, не звертався по допомогу, зокрема надання зброї, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Росія та Китай в умовах війни допомагають Ірану «політично й іншими способами».

Водночас, як повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, Росія передає Ірану дані про розташування військових об’єктів США, включаючи військові кораблі та літаки. Джерела стверджують, що така допомога почалася після початку війни і стала першою ознакою того, що Росія як один з головних геополітичних суперників США бере участь у конфлікті, хай і побічно.

У ЦРУ й Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу допомогу Росії Ірану. Голова Пентагону Піт Геґсет також заявив, що Росія й Китай «не є фактором» у поточному конфлікті.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.