Стубб: конфлікт на Близькому Сході може обмежити військову співпрацю Росії з Іраном

Ескалація на Близькому Сході може «частково» зіграти на користь України, оскільки вона ускладнює військово-промислову співпрацю між Росією та Іраном, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зазначив, що удари США та Ізраїлю по Ірану, а також відповідні атаки Тегерана по американських базах і країнах регіону тимчасово ускладнюють співпрацю Москви і Тегерана у сфері ракет і оборонної промисловості.

За його словами, через те, що світова увага зараз зосереджена на Ірані, може з’явитися більше можливостей для дипломатичних зусиль щодо завершення війни в Україні.

Водночас Стубб зауважив, що Росія вже має щонайменше два заводи з виробництва безпілотників типу «Шахед» за іранськими технологіями. Він також попередив, що одним із негативних наслідків конфлікту на Близькому Сході може стати зростання світових цін на нафту, що, за його словами, «фактично підживлює російську військову машину, оскільки Росія є великим виробником і експортером нафти».

Президент Фінляндії також заявив, що війна в Україні, яка триває вже п’ятий рік, могла завершитися раніше, якби Київ отримав таку ж систему протиповітряної оборони, яку розгорнули у країнах Перської затоки протягом першого тижня конфлікту на Близькому Сході.

Стубб порівняв фінансові витрати на ці війни. За його оцінками, лише перший тиждень бойових дій навколо Ірану коштував близько 40 мільярдів доларів – це приблизно стільки ж, скільки європейські країни витрачають за рік на допомогу Україні. Загальний обсяг підтримки України з боку Європи з 2022 року він оцінив у 250-300 мільярдів євро.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.



