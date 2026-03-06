Азербайджан оголосив про виведення дипломатичного персоналу з Ірану

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що Баку виведе свій дипломатичний персонал із Ірану.

«Цей процес стосується як посольства в Тегерані, так і генконсульства в Тебрізі. На цей час у цьому напрямку ведеться відповідна робота», – заявив Байрамов на пресконференції 6 березня.

Міністр зазначив, що на тлі процесів, які відбуваються в регіоні, не можна наражати життя людей на небезпеку, і в даний час ведеться підготовка до евакуації співробітників.

5 березня чотири безпілотники атакували місто Нахічевань в Азербайджані. За даними влади, одна з них врізалася в будівлю терміналу аеропорту, а друга впала поряд зі школою в селі Шекерабад. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Баку поклав відповідальність за те, що трапилося, на Тегеран.

У МЗС і Міноборони Азербайджану пригрозили заходами у відповідь, послу Ірану в Баку вручили ноту протесту.

Президент Ільгам Алієв назвав те, що сталося, «терактом». Він вимагав від Ірану офіційних пояснень, вибачень і притягнення винних до відповідальності.

Генеральний штаб збройних сил Ірану відкинув причетність країни до запуску дронів, зазначивши, що Іран «поважає суверенітет усіх країн, особливо мусульманських і сусідніх». Відповідальність за атаку в іранському відомстві поклали на Ізраїль.

Голова МЗС Ірану Аббас Аракчі зателефонував Байрамову і повідомив, що іранська сторона і військові розпочали розслідування цього інциденту.