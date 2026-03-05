Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Через удар дрона Азербайджан закрив повітряний простір на кордоні з Іраном

Удар дрона по аеропорту Нахічевані, Азербайджан, 5 березня 2026 року
Удар дрона по аеропорту Нахічевані, Азербайджан, 5 березня 2026 року

Азербайджан вирішив закрити на 12 годин повітряний простір на півдні країни на кордоні з Іраном, повідомляє «Аль-Арабія», посилаючись на повідомлення NOTAM.

Крім того, на кордоні Азербайджану та Ірану зупинили рух вантажівок, повідомив уряд у Баку.

Азербайджан вжив таких заходів після того, як уранці 5 березня дрон із Ірану завдав удару по аеропорту міста Нахічевань (розташоване менш як за 30 кілометрів від кордону з Іраном). Поранень зазнали кілька людей – троє співробітників аеропорту і пасажир, який чекав на посадку, будівля терміналу пошкоджена. Влада Азербайджану назвала атаку БпЛА терористичним актом. Іран заявив, що аеропорт Нахічевані не був ціллю удару.

Іранські дрони атакували Нахічевань в Азербайджані
Embed
Іранські дрони атакували Нахічевань в Азербайджані
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:00:40 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG