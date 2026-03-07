Трамп погрожує Ірану новими ударами, Пезешкіан відкидає капітуляцію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив Іран про можливість нового потужного удару 7 березня. У своїй соцмережі Truth Social він заявив, що Тегеран ослаблений і більше не здатний домінувати у регіоні.

«Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення та неминучої загибелі тих районів та груп людей, які до цього моменту не розглядалися для завдання ударів», – написав Трамп.

Президент США також заявив, що Іран нібито прагнув встановити контроль над регіоном, але зазнав поразки:

«Вперше за тисячі років Іран програв сусіднім країнам Близького Сходу», – стверджує він.

За словами Трампа, Тегеран «більше не хуліган Близького Сходу», а «лузер», і залишиться в такому становищі «поки не здасться або, ймовірніше, повністю не впаде».





Вранці 7 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан виступив із відеозверненням і повідомив, що тимчасова керівна рада країни вирішила припинити атаки на сусідні держави, якщо з їхньої території не завдаватимуться удари.

«Приношу вибачення сусіднім країнам. Учора тимчасова керівна рада ухвалила, що більше не буде нападів на сусідні країни і запусків ракет, якщо тільки не буде атаки на Іран з їхньої території», – заявив Пезешкіан.

Він також наголосив, що Іран не має наміру вторгатися до сусідніх держав.

Водночас Пезешкіан відкинув вимогу Вашингтона щодо капітуляції:

«Безумовна капітуляція Ірану – це мрія і фантазія, яку вороги повинні забрати з собою в могилу».

Президент Ірану закликав країни Перської затоки «не ставати маріонетками імперіалізму» і наголосив, що Тегеран діє в рамках міжнародного права.

Читайте також: У Москві затримали понад 20 іранців, які зібралися на «свято радості» після смерті Хаменеї – «ОВД-Инфо»

Попри заяви іранського президента щодо припинення атак на сусідів, Корпус вартових ісламської революції заявив про нову хвилю ударів по військових об’єктах США та Ізраїлю. За даними наближеного до КВІР іранського агентства Fars, ракети та безпілотники були націлені на військові об’єкти США.

КВІР також повідомив про атаку на американську авіабазу Аль-Дафра в Об’єднаних Арабських Еміратах. За даними Корпусу вартових, уражені центри повітряних операцій та супутникового зв’язку, а також радари раннього попередження та управління вогнем. Американська сторона ці заяви наразі не коментувала.





Крім того, Іран атакував нафтовий танкер Prima в Ормузькій протоці після попереджень щодо заборони судноплавства. За даними іранських військових, раніше було уражено понад 10 танкерів. Внаслідок атак на судна в регіоні загинули моряки, а близько 20 тисяч членів екіпажів залишаються фактично заблокованими в Перській затоці.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого, що привела до загибелі іранських керівників, зокрема верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю і по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».







