«Не є легкою здобиччю»: президент ОАЕ офіційно оголосив стан війни

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян офіційно заявив, що його країна перебуває у стані війни, але запевнив, що держава залишається «сильною і не є легкою здобиччю». Це його перші публічні коментарі після того, як Іран завдав ракетного удару по державі Перської затоки на тлі ударів США та Ізраїлю.

«У ОАЕ товста шкіра і гірка плоть – ми не є легкою здобиччю», – сказав Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян. Заява пролунала під час його візиту до людей, поранених унаслідок ударів.

«Ми виконаємо свій обов’язок перед нашою країною, нашим народом і нашими жителями, які також є частиною нашої родини», – сказав він.

Він також наголосив, що ОАЕ, до складу яких входять сім еміратів, зокрема Дубай, захищатимуть усіх, хто перебуває на території країни.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.



