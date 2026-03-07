Дрон атакував аеропорт Дубая, його роботу призупиняли

Біля головних терміналів міжнародного аеропорту Дубая (DXB) сталася атака безпілотника, через що тимчасово призупиняли його роботу, повідомила пресслужба уряду.

За повідомленнями, безпілотник, «пов’язаний з Іраном», вибухнув поблизу терміналів, після чого над аеропортом піднявся чорний дим. Очевидці розповіли про «гучний вибух» у районі летовища.

У заяві йдеться, що «заради безпеки пасажирів, співробітників аеропорту та екіпажів авіакомпаній операції в Dubai International (DXB) були тимчасово призупинені». Згодом роботу аеропорту почали поступово відновлювати.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.



