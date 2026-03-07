Зеленський пояснив, як Росія допомагає Ірану і згадав про «ефективний захист»

Ефективний захист життя має бути забезпечений і в Європі, і на Близькому Сході, зазначив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні 7 березня.

«Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для «петріотів». Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні», – каже президент.

Крім того, Зеленський розповів про те, як Росія допомагає іранському режиму.

«Є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти у «Шахедах», що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході», – зазначив український лідер.

Глава держави наголосив: «Саме тому й захист має бути скоординованим. Життя в Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від «Шахедів». Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.