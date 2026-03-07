Держдеп США засудив атаку дрона по території Азербайджану

Сполучені Штати засудили атаку безпілотника, яку, за їхніми даними, здійснив Іран по території Азербайджану, йдеться у заяві речника Державного департаменту США.

За повідомленням Вашингтона, 5 березня іранський безпілотник атакував аеропорт міста Нахічевань, а також дитячу школу. Унаслідок удару були поранені мирні жителі та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У заяві зазначається, що ці дії є «грубим порушенням суверенітету Азербайджану» та небезпечною ескалацією з боку Ірану.

США також наголосили, що підтримують Азербайджан і засуджують атаки на територію партнерів у регіоні. У Вашингтоні підкреслили, що «подібні удари є неприйнятними», і Сполучені Штати готові надавати «рішучу підтримку своїм союзникам».

Раніше стало відомо, що Азербайджан вирішив закрити на 12 годин повітряний простір на півдні країни на кордоні з Іраном. Крім того, на кордоні Азербайджану та Ірану зупинили рух вантажівок, повідомив уряд у Баку.

Азербайджан вжив таких заходів після того, як уранці 5 березня дрон із Ірану завдав удару по аеропорту міста Нахічевань (розташоване менш як за 30 кілометрів від кордону з Іраном). Поранень зазнали кілька людей – троє співробітників аеропорту і пасажир, який чекав на посадку, будівля термінала пошкоджена. Влада Азербайджану назвала атаку БпЛА терористичним актом. Іран заявив, що аеропорт Нахічевані не був ціллю удару.



