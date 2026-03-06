Середземномор’я, Каспій, Атлантичний океан. Україна значно розширила морські ударні операції проти Росії

Україна значно розширила ареали ударів по російських або пов’язаних з Росією суднах і об’єктах, вийшовши далеко за межі лише північної частини Чорного моря. Щойно був уражений російський газовий танкер неподалік від узбережжя Лівії, раніше вже був уражений танкер неподалік від Греції, також були удари по суднах біля чорноморського узбережжя Туреччини. Ну, і «рекорд» тримає ураження судна, пов’язаного з Росією, в Атлантичному океані неподалік від Сенегалу в Африці. Експерти кажуть, що це може свідчити про те, що українські спецслужби в професійному плані виходять на глобальний рівень. Російський танкер, що перевозив скраплений газ, затонув в Середземному морі 4 березня після того, як Москва звинуватила Україну в запуску ударних дронів з Лівії. Судно-газовіз Arctic Metagaz затонуло у середземноморських водах між Мальтою та Лівією, після того як загорілося внаслідок вибухів. Як сказали морські рятувальники Лівії, спочатку були несподівані вибухи, а потім на танкері була велика пожежа, яка і призвела до того, що судно затонуло. Всі 30 членів екіпажу були росіянами і їх врятували рятувальники Мальти.

І хоч Україна завдавала ударів по нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктурі Росії з метою позбавити Москву петродоларів, які фінансують її воєнну машину, однак це була, як зазначають оглядачі, перша атака на газовий танкер – та ще й в міжнародних водах далеко-далеко від України.

Складною є саме доставка дронів в цей район. Але я думаю, що вона можлива

Судно Arctic Metagaz йшло з російського Мурманська на Кольському півострові і обійшло Європу, зайшло в Середземне море біля Гібралтару і було атаковане неподалік від Лівії. За даними Міністерства транспорту Росії, газовіз зазнав ударів українських морських дронів, які були запущені з лівійського узбережжя. «Ми розцінюємо те, що сталося як акт міжнародного тероризму та морського піратства, грубе порушення фундаментальних норм міжнародного морського права», – заявив Мінтранс Росії. Лівія та Єгипет сказали, що не мають нічого спільного з затонулим танкером і що він прямував до Суецького каналу.

Служба безпеки України ніяк не коментувала удар по танкеру і його затоплення. Український військово-морський експерт Андрій Риженко припускає, що Сили оборони дійсно могли провести таку операцію – хоч вона і є складною за виконанням. «Така операція відноситься до операцій спеціального призначення. Складною є саме доставка дронів у цей район. Але я думаю, що вона можлива», – каже капітан першого рангу запасу Риженко, який був заступником начальника штабу ВМСУ. «Така акція напряму впливає на падіння обсягів скрапленого газу РФ. Там маршрути, страхування… Це вже впливає на логістику, що знижує рентабельність цих поставок», – додав військово-морський експерт. Південь Чорного моря і Каспій Щодо Чорного моря, то широко відомі удари по кораблях та субмаринах російського Чорноморського флоту в окупованому Криму та в Новоросійську (РФ) – але це північна частина Чорного моря. Але українські спецслужби дістали морськими дронами два танкери «тіньового флоту» і біля узбережжя Туреччини – себто в південній частині Чорного моря.

Наприкінці листопада 2025 року морськими дронами Sea Baby Україна вразила два танкери – Kairos і Virat, які ходять під прапором Гамбії і включені до санкційних списків Великої Британії та ЄС за перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну. Тоді турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що «війна загрожує безпеці навігації в Чорному морі».

А 8 січня 2026 року нафтовий танкер Elbus під прапором Палау зазнав атаки безпілотника також в Чорному морі біля берегів Туреччини, повідомили тоді турецькі газета ЗМІ. Інцидент стався за 30 миль (близько 48 км) від узбережжя провінції Кастамону в Туреччині. Внаслідок атаки була пошкоджена верхня частину танкера. Після отримання сигналу лиха до судна надіслали команду берегової охорони. Тоді члени екіпажу не постраждали. Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» стверджує, що Elbus тоді прямував для прийому вантажу до Новоросійська і входив до російського «тіньового флоту», створеного для обходу західних санкцій.

А ще був перший удар по об’єкту в Каспійському морі – сталося це на початку грудня 2025 року. Тоді спецпризначенці центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі – як повідомило тоді ЗМІ джерело в СБУ, це перше в історії ураження Україною російської нафтогазової інфраструктури на Каспії. СБУ тоді підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки був зупинений видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин, які обслуговувала установка. «Африканський рекорд» 1 грудня 2025 року світові агенції новин повідомили, що танкер, який перевозив дизельне пальне, зазнав зовнішнього ураження – було чотири вибухи. І сталося це аж в Атлантичному океані поблизу столиці Сенегалу Дакару в західній Африці. Вода хлинула тоді в моторний відсік танкера Mersin, яким володіє одна з турецьких компаній. Тоді екіпаж врятували і шкоди довкіллю не завдали. Вражений танкер Mersin в 2025 році неодноразово заходив у порти Росії.

Тоді ніхто не взяв відповідальність за атаку на це судно в Атлантиці. Ні СБУ, ні ГУР офіційно не коментували ту подію. Але міжнародні ЗМІ писали, що удар по танкеру біля узбережжя Сенегалу вписувався в ширшу українську стратегію атак на «тіньовий флот» Росії, або судна, які часто заходять в російські порти. Власник танкера, турецька компанія Besiktas Shipping заявила після інциденту біля Сенегалу, що припиняє будь-які торговельно-морські відносини з Росією. «Відтепер ми вже не здійснюватимемо жодних рейсів, пов’язаних із Росією», – йшлося у заяві компанії. Ще один середземноморський слід Не вперше була проведена ударна морська операція і в Середземному морі.

Україна не має флоту, не має підводного флоту, але має спроможності вражати російські морські цілі

19 грудня 2025 року повітряними дронами був уражений танкер Qendil, який ходив під прапором Оману. Сталося це за 2000 кілометрів від України – неподалік від острова грецького острова Крит у Середземному морі. Танкер був порожнім у момент удару, але зазнав критичних уражень і вийшов із ладу. СБУ тоді поширила відео, на якому видно декілька вибухів на палубі танкера, який був частиною «тіньового флоту» Росії. Він йшов з Індії до російського порту Усть-Луга в Ленінградській області на Балтиці. Російський президент Володимир Путін на великій пресконференції, що транслювалась в грудні в прямому ефірі, прокоментував цей напад так: «Ще один з наших танкерів у Середземному морі був атакований. З нашого боку завжди буде відповідь».