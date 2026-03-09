Іран після призначення нового лідера завдав ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки

Іран відзначив перші години після призначення Моджтаби Хаменеї верховним лідером, запустивши ракети та дрони по Ізраїлю та арабських державах Перської затоки, повідомляє перська служба Радіо Свобода.

«Іран випустив першу хвилю ракет під керівництвом аятоли Сейїда Моджтаби Хаменеї по окупованих територіях», – повідомив іранський державний мовник IRIB у своєму Телеграм-каналі вранці 9 березня.

Допис містив фотографію снаряда з написом: «За вашою командою, пане Моджтабо».

Іранський мовник заявив про «масові вибухи в центрі окупованих територій». Ізраїль повідомив, що одна жінка зазнала поранень середньої тяжкості внаслідок ударів.

Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати та Ірак повідомили про удари іранських ракет і дронів протягом ночі.

Одна з найбільш руйнівніших атак, ймовірно, мала місце в Бахрейні, де Міністерство охорони здоров’я 9 березня заявило, що внаслідок атаки іранського безпілотника поранені 32 мирних жителів. Четверо поранених, в тому числі діти, у важкому стані, заявило міністерство.

Читайте також: Нетаньягу звернувся до народу Ірану і закликав «повстати у момент істини»

Згодом свідки повідомили, що бачили густий дим, який піднімався з боку нафтопереробного заводу Bapco в Бахрейні, передає Reuters. Іранські ракети вже били по заводу чотири дні тому, завдавши незначної шкоди.

Вибухи 9 березня також сколихнули столицю Катару, Доху, яка є мішенню для хвиль іранських дронів та ракет з моменту початку Іраном своєї широкомасштабної кампанії відплати по всій Перській затоці.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що продовження атак з боку Ірану призведе до подальшої ескалації та матиме «серйозний вплив» на відносини «зараз і в майбутньому». Воно розкритикувало «відверті іранські атаки на низку арабських країн та, як наслідок, напади на цивільних осіб, життєво важливі об’єкти та дипломатичні місії».

Державний департамент США наказав некритичному дипломатичному персоналу посольства в Ер-Ріяді залишити Саудівську Аравію разом із членами родин через проблеми безпеки.

Дрони також ударили поблизу військової бази США в районі Ербіля в Іракському Курдистані, повідомили джерела в силах безпеки. Сили безпеки заявили, що перехопили залп дронів та ракет, спрямованих на дипломатичну установу США поблизу аеропорту Багдада.





Тисячі самовільно вигнаних іранських курдів створили бази в напівавтономному регіоні Іракський Курдистан. Іранські курди, хоча й підтримують зв’язки, утримують окреме від іракських курдів ополчення у регіоні.

Повідомлення свідчать про те, що іранські курди – як в Ірані, так і за його межами – можуть розпочати наступ проти режиму в Тегерані. Однак Трамп заявив, що не хоче, щоб курди приєднувалися до американо-ізраїльських зусиль, не бажаючи бачити їх «постраждалими чи вбитими» або ще більше ускладнювати ситуацію.

Після призначення нового верховного лідера Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) негайно висловив свою підтримку Хаменеї, який, як вважається, має тісні зв’язки з цією військовою організацією. Головнокомандувач регулярних збройних сил також привітав це обрання, яке вважається перемогою для радикально налаштованих груп.

Голова судового органу Ірану Голамхоссейн Мохсені Еджеї назвав призначення Хаменеї «джерелом радості та надії».

Як верховний лідер, 56-річний Хаменеї матиме останнє слово в усіх політичних та військових питаннях і, фактично, матиме диктаторські повноваження над країною.





Трамп в інтерв’ю виданню Times of Israel невдовзі після повідомлень про обрання Хаменеї відмовився безпосередньо коментувати цей крок, сказавши лише: «Побачимо, що буде».

Напередодні державні медіа Ірану повідомили, що син покійного аятоли Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначений новим верховним лідером країни.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану й найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США й Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану. Трамп визнав, що найімовірнішим наступником убитого аятоли Алі Хаменеї є його син Моджтаба Хаменеї. При цьому американський президент дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним і додав, що не хоче призначення лідера, який продовжить політику Алі Хаменеї. «Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі», – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.







