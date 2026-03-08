Нетаньягу звернувся до народу Ірану і закликав «повстати у момент істини»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відеозверненні у соцмережі Х звернувся до громадян Ірану із закликом виступити проти влади країни.

У ролику, що супроводжується кадрами натовпів із прапорами Ірану з символом «Лев і Сонце» та ізраїльськими прапорами, Нетаньягу заявляє, що Ізраїль прагне «звільнити Іран від ярма тиранії».

Водночас прем’єр Ізраїлю наголосив, що майбутнє країни залежить передусім від самих іранців. «Зрештою саме вам потрібно піднятися, щоб покласти край цьому режиму», – сказав він.

Нетаньягу також висловив переконання, що якщо іранці «повстануть у момент істини», то день, коли Ізраїль та Іран знову стануть союзниками, «не буде далеким».

Іранська влада на заяви Нетаньягу публічно поки що не відреагувала.

Раніше, 28 лютого, ізраїльські військові завдали ударів по території Ірану, в Тегерані пролунали вибухи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.

«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїлю Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю».

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану. Американський посадовець каже, що авіаудари ще тривають і мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

Згодом лідер США Дональд Трамп повідомив, що Америка почала військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму». Він назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».