Макрон попросив президента Ірану «негайно припинити удари»

Президент Франції закликав Іран «негайно припинити удари» по країнах регіону та забезпечити свободу судноплавства
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з лідером Ірану Масудом Пезешкіаном на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, повідомив він у соцмережі Х.

Він закликав Іран «негайно припинити удари» по країнах регіону та забезпечити свободу судноплавства, поклавши край фактичному закриттю Ормузької протоки – ключового маршруту для світових енергопостачань.

Макрон підкреслив «серйозне занепокоєння» Франції розвитком іранських ядерної та балістичної програм, а також діяльністю Тегерана, яку Париж вважає «дестабілізуючою» для регіону й такою, що «стала однією з причин кризи».

Французький президент заявив, що «дипломатичне рішення є необхідним, ніж будь-коли, щоб зупинити ескалацію і зберегти мир». За його словами, сторони домовилися підтримувати подальші контакти.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.



