Іран відкинув заклики до припинення вогню на Близькому Сході і визнав співпрацю з Росією

Тегеран не погодиться на припинення вогню на Близькому Сході, оскільки має «продовжувати боротьбу заради свого народу та безпеки», зазначив міністр закордонних справ Аббас Арагчі в інтерв’ю на телеканалі NBC News.

Водночас дипломат звинуватив США та Ізраїль у нападах на цивільну інфраструктуру. За його словами, «внаслідок ударів гинуть мирні жителі, зокрема школярки, а також зазнають атак лікарні».

Арагчі також заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль начебто «вже порушили попереднє перемир’я», яке завершило торішню 12-денну війну. «Тепер знову просять про припинення вогню – так це не працює», – сказав він, додавши, що необхідним є «постійне завершення війни».

Міністр також прокоментував повідомлення про можливу допомогу з боку РФ. Раніше джерела повідомляли NBC News, що Москва могла передавати Ірану розвідувальну інформацію щодо розташування американських сил у регіоні, зокрема військових кораблів.

Арагчі не підтвердив ці дані, але зазначив, що співпраця між Іраном і Росією «не є новою і не є секретом». За його словами, Москва допомагає Тегерану «в різних напрямках», хоча він не має детальної інформації щодо передачі розвідданих.

Тим часом посол США в ООН Майк Волц заявив, що у Вашингтоні знають про «тісні відносини» між Росією та Іраном. Він додав, що навіть якщо Москва надає певну підтримку, це, за його словами, не змінило ситуацію на полі бою, бо американські військові «завдають нищівних ударів по іранських повітряних силах, ППО, флоту та наземним підрозділам».

Росія й Іран мають давні військові, політичні й дипломатичні зв’язки. Іран поставив Росії велику кількість безпілотників Shahed, які використовуються для ударів по українських містах та інфраструктурі, хоча зараз Росія використовує цю технологію здебільшого для виробництва безпілотників на власній території.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого.

У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.