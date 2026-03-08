Син Алі Хаменеї став новим верховним лідером Ірану – медіа

Сина покійного аятоли Ірану Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначено новим верховним лідером країни, повідомили державні медіа.

За їхніми даними, Моджтаба Хаменеї, другий син аятоли Алі Хаменеї, обійняв посаду верховного лідера Ірану, яка є найвищою політичною та релігійною посадою в країні.

Поки що офіційні деталі щодо процедури його призначення та подальших кроків іранського керівництва не оприлюднені.

Посада верховного лідера має вирішальний вплив на політичну систему Ірану: він контролює ключові державні інституції, зокрема збройні сили та основні напрями зовнішньої політики країни.

Раніше, 8 березня, лідери Ісламської республіки Іран провели голосування щодо того, хто замінить покійного аятолу Алі Хаменеї на посаді верховного лідера, і мають оголосити наступника, повідомив іранський чиновник.

Аятола Алам аль-Хода, високопоставлений член Асамблеї експертів Ірану 8 березня сказав: «Вибори керівництва відбулися, і лідера призначено». Його слова цитує напівофіційне новинне агентство Mehr.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану й найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США й Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану. Трамп визнав, що найімовірнішим наступником убитого аятоли Алі Хаменеї є його син Моджтаба Хаменеї. При цьому американський президент дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним і додав, що не хоче призначення лідера, який продовжить політику Алі Хаменеї. «Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі», – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт 6 березня сказала, що Сполучені Штати розглядають потенційних кандидатів на керівника Ірану.

«Я знаю, що є низка людей, яких розглядають наші розвідувальні служби й уряд Сполучених Штатів, але я не буду розповідати більше», – сказала Левітт.



