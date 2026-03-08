В Ізраїлі кажуть про удари по штабу Космічних сил КВІР у Тегерані та 50 бункерах

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про серію авіаударів по військових і безпекових об’єктах у столиці Ірану, Тегерані.

За даними військових, серед цілей була штаб-квартира Космічних та супутникових сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). В ізраїльській армії заявили, що цей центр використовувався як вузол прийому, передачі та досліджень для Іранського космічного агентства, яке, за твердженням Ізраїлю, «пов’язане з військовими структурами країни».

У штабі, за даними ЦАХАЛ, також розміщувалися дослідницькі об’єкти та командний центр супутника «Хайям», запущеного Іраном у серпні 2022 року. Ізраїльська сторона стверджує, що цей супутник використовувався КВІР для «поширення терористичної діяльності та моніторингу Держави Ізраїль та країн регіону».

Крім того, за повідомленням ЦАХАЛ, під час авіаударів були уражені близько 50 бункерів на базі іранських внутрішніх сил безпеки, де зберігалися боєприпаси.

Ізраїль також заявив про удари по базі воєнізованого формування Басідж, штаб-квартирі внутрішніх сил безпеки та комплексу, що належить сухопутним підрозділам Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».



