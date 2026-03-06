Мінфін США дозволив Індії закуповувати російську нафту з танкерів протягом місяця

Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало Індії 30-денну ліцензію на купівлю російської нафти, яка є не бортах кораблів, повідомив голова відомства Скотт Бессент 6 березня.

За його словами, енергетична політика президента США Дональда Трампа призвела до того, що видобуток нафти та газу «досяг найвищого рівня за всю історію спостережень».

«Щоб забезпечити подальше надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів США видає тимчасовий 30-денний виняток, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту», – заявив він.

Бессент очікує, що цей короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди уряду Росії, оскільки дозволяє лише операції з нафтою, яка «вже застрягла в морі».

«Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми повністю очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід пом’якшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники», – додав міністр.

Рішення Офісу контролю за закордонними активами Мінфіну (OFAC) поширюється на російську нафту на бортах танкерів за умови, що її розвантажують у портах Індії, а покупцями є юридичні особи, що діють за індійським законодавством.

На початку січня сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем повідомив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Він передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти. Індія є однією з країн, на які такі санкції вплинуть найбільше.



