ЗМІ: Росія припинила вербування найманців із низки країн

Російські вербувальники отримали від влади «чорний список» країн, звідки тепер «заборонено» вивозити найманців, заявляють «Важные истории» з посиланням на повідомлення у групах та чатах вербувальників. Також цю інформацію виданню підтвердив один із великих регіональних центрів з пошуку найманців.

Журналісти зазначають, що на початку січня 2026 року вербувальники почали розповсюджувати список країн, громадянам яких з цього року заборонено укладати контракти з ЗС РФ.

За повідомленнями вербувальників, у переліку є 36 країн. Це переважно африканські, арабські країни та інші «дружні» Росії держави: Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Туреччина, Куба, Афганістан, Іран, Венесуела.

Хто і на якому рівні ухвалював ці рішення – невідомо, але видання припускає, що це могло стати результатом «дипломатичних контактів». З 2024 року до російської влади зверталися Непал, Індія та Шрі-Ланка з проханнями припинити вербування їхніх громадян. З боку Росії пообіцяли не залучати громадян Індії та Шрі-Ланки.

У листопаді 2025 року з аналогічною вимогою виступила Йорданія, після чого і ця країна потрапила до стоп-листа.

Також до цього переліку потрапила Кенія, звідки на фронт було відправлено понад тисячу громадян.

Днями в парламенті Кенії представили звіт розвідки, за яким понад Росія завербувала понад тисячу кенійців на війну проти України.

Лідер парламентської більшості Кімані Ічунґ’ва вказав на те, що в країні продовжують працювати «несанкціоновані агентства з працевлаштування та окремі особи», які відправляють громадян Кенії на російсько-український фронт.

Кілька іноземних урядів заявляли про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців. На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з Володимиром Путіним.

Bloomberg 2024 року стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада загрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.



