Двоє жителів Бангладеш утекли з військового госпіталю до посольства своєї країни в РФ – АР

Жителі Бангладеш, які приїхали до Росії на заробітки, розповіли, як їх обманом змусили підписати контракти з міністерством оборони; двоє з них утекли з військового госпіталю до посольства, повідомило агентство Associated Press (АР).

Журналісти поговорили з трьома жителями Бангладеш, які розповіли, що їх відправили на фронт, але їм вдалося звідти втекти.

2024 року 31-річний Максудур Рахман повернувся до Бангладеш із Малайзії після закінчення робочого контракту, в пошуках нової роботи він знайшов вакансію прибиральника в російському «військовому таборі». Агент, який її розмістив, обіцяв зарплату від 1000 до 1500 доларів на місяць і можливість отримати постійну посвідку на проживання в Росії.

Рахман узяв кредит, щоб заплатити агентові близько 9800 доларів комісії. У грудні чоловік прибув до Москви, де йому та ще трьом бангладешцям видали документи російською мовою. Рахман підписав їх, оскільки вирішив, що це договір на надання послуг із прибирання. Після цього іноземців відправили на триденну військову підготовку та видали зброю, а потім перекинули на кордон із Україною.

За словами чоловіка, його та інших бангладешців змушували рити окопи. Коли Рахман сказав командиру, що це не його робота, то отримав відповідь: «Ваш агент послав вас сюди. Ми вас купили». Рахман також стверджує, що російські військові загрожували йому та іншим громадянам Бангладеш тюремним ув’язненням і били.

AP пише, що Рахман зміг повернутися додому через сім місяців. Він був поранений у ногу і опинився в підмосковній лікарні, звідки втік і дістався посольства Бангладеш у Москві. Там чоловікові оформили документи для виїзду з Росії. Ще через кілька місяців він допоміг своєму родичу Джехангіру Аламу втекти з фронту в такий же спосіб.

Ще один бангладешець, 29-річний Мохан Міяджі, розповів AP, що спочатку працював у Росії електриком на газопереробному заводі на Далекому Сході. Через важкі умови роботи він зв’язався в інтернеті з вербувальником до російської армії. Міяджі повідомив, що не хоче воювати, і той пообіцяв влаштувати його в підрозділ радіоелектронної боротьби або безпілотних систем, щоб іноземець не брав участі в бойових діях.

Після підписання контракту в січні 2025 року Міяджі опинився в Авдіївці. За словами бангладешця, його били лопатами, заковували в наручники та тримали в підвалі за відмову виконувати накази чи помилки, яких він припускався через мовний бар’єр. Чоловік також стверджує, що його змушували доставляти запаси на фронт і збирати трупи. Як саме він зміг утекти, AP не уточнює.

У листопаді 2025 року неурядова організація BRAC повідомляла, що родини вимагають повернення до Бангладеш щонайменше 10 чоловіків, які легально поїхали до Росії на заробітки, але опинилися на фронті. Скільки всього громадян цієї країни підписали контракт із російською армією, невідомо. Співрозмовники AP стверджують, що бачили на фронті сотні бангладешців.

Через примус до участі у війні в Бангладеш розслідують справу про торгівлю людьми. Слідчий у цій справі розповів AP, що на війні в Україні могли загинути близько 40 бангладешців, і деякі укладають контракти добровільно, щоб заробити.

22 січня видання «Верстка» з посиланням на дані МВС повідомляло, що у 2025 році в Росії видали громадянам Бангладеш 9,3 тисячі дозволів на роботу. Роком раніше їх було 2,8 тисячі, а 2017 року – це максимальний період, за який доступна статистика, – лише 23.