У січні армія РФ втратила в Україні більше військових, ніж спромоглася мобілізувати – Bloomberg

У січні армія РФ втратила в Україні приблизно на дев’ять тисяч осіб більше, ніж спромоглася заповнити за допомогою новобранців, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, Інститут вивчення війни та проєкт «Критичні загрози» Американського інституту підприємництва.

За даними Bloomberg, кількість російських військовослужбовців, які загинули в бою, у грудні сягнула 35 тисяч, що приблизно вдвічі перевищило середньомісячний показник, розрахований НАТО у 2025 році. Але якщо в грудні рівень набору до армії ще відповідав втратам, то в січні вже виник явний дефіцит, зазначає агентство.

Сукупні втрати серед військовослужбовців Росії та України за майже чотири роки повномасштабної війни наближаються до двох мільйонів людей, повідомив раніше вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). За даними аналітиків, вбитими, пораненими або зниклими безвісти є 1,8 мільйона людей. З них 1,2 мільйона – з боку Росії та 600 тисяч – з боку України.

«Ці цифри неймовірні. Жодна з провідних країн світу не зазнавала таких втрат у жодній з війн після Другої світової війни», – наголосили в CSIS.

За оцінками центру, у війні проти України російська армія втратила у 17 разів більше солдатів, ніж СРСР в Афганістані, та в 11 разів більше, ніж під час обох чеченських воєн.