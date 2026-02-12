Генштаб ЗСУ: втрати Росії перевищили 1,25 мільйона військових

Російські війська втратили близько 770 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 лютого.

За оцінкою командування, загальні втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 250 150 військових.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 662 танки (+1)

24 025 бойових броньованих машин (+5)

37 213 артилерійських систем (+65)

1 641 реактивна система залпового вогню (+3)

1 299 засобів протиповітряної оборони (+1)

435 літаків

347 гелікоптерів

132 153 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1 442)

4 270 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

2 підводних човен

78 141 автомобіль і автоцистерну(+172)

4 070 одиниць спеціальної техніки

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у січні загальні втрати РФ вбитими і тяжко пораненими склали понад 31,7 тисячі осіб, що, за його словами, перевищило обсяги поповнення особовим складом російської армії.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 6 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 173 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



