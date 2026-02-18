Китай, Індія, Угорщина, Бразилія. Сенатори США назвали країни, які може зачепити законопроєкт про санкції

Американський сенатор Річард Блюменталь, який завершив поїздку до України разом з двопартійної делегацією сенаторів, сказав, що законопроєкт про санкції проти Росії зачепить ти країни, які купують російські енергоносії. Він назвав серед них Китай, Індію, Угорщину та Бразилію.

«Ми говорили з президентом (Володимиром) Зеленським про закон про санкції. Він вважає потрібним цей закон про санкції і тарифі проти тих, хто купує енергоносії і підживлює воєнну машину Росії. Багато моїх колег підтримують законопроєкт, він має двопартійну підтримку. Голосування буде тоді, коли настане час, треба ще доопрацювати деякі моменти… Це може мати позитивний вплив на боротьбу України», – сказав сенатор-демократ Блюменталь 18 лютого.

Він разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Ґремом є співавтором двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який передбачає, зокрема, посилення санкційного тиску, включно з можливими митами на імпорт російської енергії.

Раніше Блюменталь висловив сподівання, що законопроєкт про санкції проти Росії можуть винести на голосування вже до завершення поточної сесії Сенату.

«Це фальшивий наратив, що Росія виграє (у війні). Якщо хтось так вважає, то це цілком безпідставно. Якщо глянути на втрати Росії, то ці втрати їй не утримати на такому рівні. А Україна навіть повернула контроль над деякими територіями, як нас поінформували за останні 24 години. Росія не виграє», – сказав сенатор під час брифінгу з іншими сенаторами, перебуваючи в Одесі після завершення кількаденного візиту до України.

Сенатор Шелдон Вайтгаус сказав, що має бути удар по «тіньовому флоту» Росії.

«Тіньовий флот, який слугує російській економіці, є цілком законною ціль для санкцій. Треба відстежувати ці судна, перевіряти хто за ними стоїть», – сказав Шелдон на тому ж брифінгу.

Він додав: «Ніхто, буквально ніхто не вірить що Росія поводиться чесно на переговорах з нашим урядом і українцями».





На початку січня, сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем повідомив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти. Ініціативу підтримали понад 80 зі 100 сенаторів.

У листопаді агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомило, що президент Трамп готовий підписати законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право остаточного рішення щодо будь-яких обмежень.