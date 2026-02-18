Росія свідомо б’є по американських бізнесах в Україні – сенатори США

Американські сенатори, які відвівали Україну з візитом, заявили, що Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати бізнес американських компаній, які працюють в Україні під час війни.

«Американські бізнеси явно є мішенню атак Росії і Путіна. 50 відсотків компаній були вражені російськими ударами», – сказала співголова сенатського Комітету у закордонних справах Джин Шагін 18 лютого під час брифінгу, коли з делегацією сенаторів перебувала в Одесі після відвідин Києва.

За словами Шагін, в Одесі та регіоні також працюють чимало американських компаній, і 79 відсотків цих компаній зазнали російських ударів.

«Американські компанії активно працюють, в тому числі здійснюючи експорт з морського порту. Але вони стали мішенню для росіян – так само як і українські компанії. Бізнесмени кажуть, що по ним б’ють саме як по американських бізнесах», – додала вона.

Її підтримав також сенатор Річард Блюменталь: «Американські компанії прямо атаковані і атаковані безцеремонно. Путін б’є по американських бізнесах. Росія б’є по промислових об’єктах, терміналах, офісних приміщеннях дронами і ракетами. Віддаю шану американським бізнесам, які тут і далі працюють на цьому ринку (в час війни)».

За словами сенатора, нині в Україні під час війни працюють 600 американських компаній і бізнесів.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про непослідовність позиції Росії, яка «пропонував адміністрації Трампа «перезавантаження» економічних відносин зі Сполученими Штатами», водночас атакуючи американські об’єкти в Україні.

Сибіга вважає, що своїми ударами російські військові «демонструють, що нібито вигідні пропозиції Кремля щодо економічної співпраці насправді є нічим іншим, ніж «потьомкінським селом», метою якого є виграти час, зводячи нанівець американський вплив у Європі».

У серпні 2025 року, коментуючи російський удар по американському підприємству на Закарпатті, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «ніколи і за жодних обставин навмисно не атакувала жодні об’єкти, які не пов’язані з військовими можливостями України».